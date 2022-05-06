Ягун рассказал, как можно спасти украинских военных из "Азовстали"

Виктор Ягун рассказал, можно ли спасти защитников "Азовстали". / Фото: Коллаж: Сегодня

Генерал-майор Виктор Ягун назвал единственный сценарий, при котором возможно спасение украинских военнослужащих из завода "Азовсталь" в Мариуполе. По его мнению, это возможно, если ВСУ пойдут в контрнаступление в Херсонской области. Произойти это может в ближайшем будущем.

Об этом Ягун сказал телеведущей Виктории Малосветной в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Украина 24".

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По словам генерал-майора, существует вариант возвращения Украине контроля над Херсонщиной.

"Мы надеемся, что парни выдержат это нашествие, и им удастся удержать врага. Такая надежда все же существует, и мы действительно перейдем в контрнаступление на Херсонском направлении в начале лета. Только в этом случае у нас есть вариант их спасения".

Он убежден, что любые расчеты по Мариуполю делать сложно, а работа его защитников – фантастическая.

"То, как держатся наши военные, когда-нибудь точно попадет в учебники по истории. Все, что делают наши ребята в Мариуполе – это просто героически".

Почему Украина не бросила силы на спасение Мариуполя

Ягун объяснил, какой выбор стоял перед ВСУ и Генштабом в начале полномасштабного вторжения.

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"Мы должны были положить армию, чтобы удержать Мариуполь, но не удержать Украину. Или положиться на героизм наших парней, что и произошло. А они сделали невероятное – сдержали значительное количество наступательных войск с Юга на Север. Таким образом, помогли Украине перегруппироваться и достойно встретить врага".

Генерал-майор подчеркнул, что не готов подробно раскрывать события в Мариуполе по состоянию на данный момент, чтобы не помогать оккупантам.

"Надежда на спасение наших военных в Мариуполе, к сожалению, призрачная. Решения принимаются на планетарном уровне. Даже не знаю, как назвать этого человека, на которого даже Папа Римский и руководители ООН не влияют, он не предоставил людям возможности выйти оттуда", – сказал он.

Ягун озвучил варианты спасения предлагавшихся людей: должен был подойти корабль под флагом Ватикана, также помощь предлагала Турция. Как известно, ни один из них не сработал.

"Я не верю в договоренности с россиянами. Мы уже видели в 2014 году Иловайск. Для россиян уничтожение или проведение под камерами пленных азовцев, это своего рода Донецкий аэропорт". Они хотят эту символическую победу и ни на что другое не пойдут", – убежден генерал-майор.

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