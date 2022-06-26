Ядерный терроризм. Ракета РФ пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС (видео)

Появились новые подробности ракетного обстрела украинских городов / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские военные выпустили ракеты по Николаевской области, одна из них критически низко пролетела над Южноукраинской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома" в Telegram- канале.
"26 июня 2022 года российские оккупанты в очередной раз прибегли к ядерному терроризму. В 6.00 вражеская ракета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС. Пролет зафиксирован на видео. Эта ракета летела с юга на север Украины. Вероятно, ее целью был Киев, где с самого утра раздавались взрывы", – говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" призвали международное сообщество обратить внимание на действия России.
В компании отметили, что РФ ставит под угрозу безопасность не только Украины, но и всей Европы, так как любое повреждение действующего энергоблока будет иметь серьезные последствия и может угрожать миру страшной ядерной катастрофой!
Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил об угрозе ядерной катастрофы, ведь россияне пренебрегают любыми законами и выпускают ракеты абсолютно в хаотическом порядке и по гражданской инфраструктуре, и по важным для жизни объектам Украины – одна из ракет едва не зацепила атомный энергоблок Южноукраинской АЭС, угроза остается.
Угроза ядерного удара
- В Кремле заявили, что не собираются применять ядерное оружие в войне с Украиной, ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию государства", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Генсекретарь ООН заявил, что сейчас нельзя исключать возможности ядерной войны. Ведь президент РФ уже угрожал ядерным оружием.
- В Пентагоне отреагировали на угрозы Путина о ядерном оружии. По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы защитить себя и союзников.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Российская Федерация воспользуется ядерным оружием, то мир будет ввергнут в катастрофу.
- США не верят в угрозу применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы. Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США добавил, что территории НАТО пока угрозы нет.
Все оперативные подробности о взрывах и разрушениях в Киеве после обстрела столицы россией – детали от телеведущего Алексея Бурлакова.