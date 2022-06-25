Выход ВСУ из Северодонецка и путь Украины в ЕС. Что пишут западные СМИ

Обзор западных СМИ / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущие иностранные СМИ продолжают пристально следить за ситуацией в Украине. Главными событиями этой недели стал вывод украинских войск из Северодонецка и предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Отвод ВСУ из Северодонецка

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что украинским войскам приказано отойти от Северодонецка, что стало небольшой, но символически важной победой России в битве за контроль над Донбассом. Упорные бои в городе уничтожили 80% его зданий и всю его жизненно важную инфраструктуру.

Настроения в Украине

Издание The Washington Post пишет, что Байден идет в Европу, а настроение в Украине становится все более мрачным. Когда западные союзники встретились в начале этого года, их тон по отношению к Украине был решительным и оптимистичным. На этот раз будущее неопределенно, а настроение гораздо мрачнее.

Бюджет страны под угрозой из-за войны

Информагентство Bloomberg сообщает, что бюджет Украины под угрозой, поскольку крупнейший покупатель облигаций – Национальный банк Украины – поднял тревогу о пределах своих возможностей предоставлять правительству наличные деньги в неограниченном количестве.

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ЕС, "газовый кран" и тяжелые бои

Международное агентство новостей Reuters пишет, что сейчас в Украине происходит один из самых тяжелых наземных боев в Европе со времен Второй мировой войны. Украина в пятницу снова настаивала на большем количестве вооружений, а ее высший генерал Валерий Залужный в телефонном разговоре сказал своему американскому коллеге, что Киеву нужен "огневой паритет" с Москвой, чтобы стабилизировать ситуацию в Луганске.

Европейские лидеры, встретившиеся на этой неделе в Брюсселе, стремились сосредоточиться на предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС, но также пришлось решить неотложную проблему, связанную с войной: Россия медленно перекрывает газовый кран.

Уменьшение поставок газа в Германию в последние дни вынудило страну, экономический двигатель Европы, усилить свой протокол чрезвычайных ситуаций в энергетике и призвать немцев экономить электроэнергию. Следующий шаг – нормирование.

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Газета The New York Times пишет, что в пятницу лидеры ЕС попросили Европейскую комиссию, исполнительную власть блока, подготовить предложения по совместной борьбе с возможностью того, что Россия может еще больше уменьшить поток газа или даже полностью отрезать страны от газоснабжения.