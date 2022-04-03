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Вторая армия мира? ВСУ уничтожили технику оккупантов в Мариуполе (видео)

Павел Заяц
3 апреля, 13:27
Украинские военные продолжают героически оборонять город от захватчиков

ВСУ уничтожили военную технику РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины в осажденном Мариуполе продолжают упорно сопротивляться российским оккупантам.

Командование Сухопутных сил ВСУ показало в Youtube видео уничтоженной военной техники РФ.

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В ВСУ наглядно продемонстрировали, "как дела у второй армии мира в Мариуполе".

Потери российских военных растут

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.04 ориентировочно составили:

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личного состава – около 18 000;

танков – 644;

боевых бронированных машин – 1830;

артиллерийских систем – 325;

РСЗО – 105;

средств ПВО – 54;

самолетов – 143;

вертолетов – 134;

автомобильной техники – 1249;

корабли/катера – 7;

цистерн с ГСМ – 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 89;

Специальной техники – 24;

Пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.