"Вторая армия мира" продает еду своих солдат – перехват СБУ

В СБУ сообщили, что российские командиры перепродают еду своих солдат. / Фото: Коллаж: Сегодня

"Вторая армия мира" отличилась новыми историями – российские командиры теперь продают пайки своих солдат, потому те продолжают питаться собаками.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, обнародовав новые перехваченные телефонные разговоры захватчиков.

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Как говорится, на одной из записей оккупант пожаловался жене:

"Вон, банки привезли консервированные: какая-то закуска, морковка, капуста… Мы сразу же выкинули. Х*рня полная, как поросятам".

Он добавляет, что их пайки идут "налево", а виноваты в этом перепродающие их командиры.

На второй записи другой оккупант просит мать угадать, что он ел. Женщина сначала называет экзотический вариант с барсуками, а затем переходит к мышам и крысам.

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"Собаку! Мяса охота же!" – ответил ей российский захватчик.

В СБУ сообщили, что, судя по всему, поедание домашних животных стало трендом среди оккупантов.

"Вторая армия мира" продолжает пробивать дно", – говорится в сообщении.

СБУ узнала, чем командиры "пичкают" российских оккупантов

Среди российских захватчиков в Украине полно наркоманов. Некоторые из них занимают руководящие должности и требуют от подчиненных получать для них наркотики. Благодаря этому россияне еще остаются на плаву и не убегают с войны.

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Судя по всему, наркотики – это единственное, что держит вражескую армию в тонусе на войне в Украине. Запрещенное вещество "освободителям" завозят не скрываясь, свидетельствует радиоперехват разговора, который опубликовала СБУ.

Ранее "Сегодня" писали о том, что российские оккупанты с началом лета страдают от жары в Украине, поскольку командование, рассчитывая на "блицкриг", обеспечило их только утепленной формой. Кроме этого, захватчики пытаются заключить фиктивные браки, чтобы бежать с войны против Украины. Самые причудливые из них отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на свою свадьбу.