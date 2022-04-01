ВСУ заблокировали продвижение оккупантов к Киеву – список подконтрольных районов

ВСУ освободили часть городов под Киевом / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военные уверено держат оборону Киева, освобождено много населенных пунктов. Список обнародовал Глава Киевской ОВА Александр Павлюк.
На Полесском направлении подразделениями Вооруженных Сил Украины восстановлен контроль над населенными пунктами
- Демидов,
- Дымер,
- Литвиновка,
- Гавриловка,
- Козаровичи,
- Жовтневое,
- Глубовка,
- Ясногородка,
- Толокунь,
- Сухолучье,
- Липовка,
- Гавронщина,
- Маковище,
- Николаевка,
- Хмельная.
На Сиверском направлении после ухода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяты под контроль населенные пункты
- Рудня,
- Шевченково,
- Бобрик,
- Старая Басань,
- Новая Басань,
- Макеевка,
- Погребы,
- Бажановка,
- Владимировка,
- Шняковка,
- Сальное,
- Софиевка,
- Гавриловка.
Ситуация в Украине 1 апреля
- В Киевской области Вооруженные силы Украины взяли под контроль пгт Иванков.
- Фонд Рината Ахметова продолжает обеспечивать сбор и доставку гуманитарной помощи в разные уголки Украины.
- Во время обстрелов Днепропетровской области российские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы.
- В результате обстрелов со стороны российских оккупантов здания Харьковского национального университета имени Каразина полностью разрушены. Вуз перенесут в более безопасное место.
- В освобожденном Тростянце обнаружены тела замученных мирных жителей. Во время оккупации города русские военные похищали и издевались над гражданскими. Правоохранители проводят расследование по факту нарушения законов войны.