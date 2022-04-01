ВСУ заблокировали продвижение оккупантов к Киеву – список подконтрольных районов

ВСУ освободили часть городов под Киевом / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные уверено держат оборону Киева, освобождено много населенных пунктов. Список обнародовал Глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

На Полесском направлении подразделениями Вооруженных Сил Украины восстановлен контроль над населенными пунктами

Реклама

Демидов,

Дымер,

Литвиновка,

Гавриловка,

Козаровичи,

Жовтневое,

Глубовка,

Ясногородка,

Толокунь,

Сухолучье,

Липовка,

Гавронщина,

Маковище,

Николаевка,

Хмельная.

На Сиверском направлении после ухода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяты под контроль населенные пункты

Рудня,

Шевченково,

Бобрик,

Старая Басань,

Новая Басань,

Макеевка,

Погребы,

Бажановка,

Владимировка,

Шняковка,

Сальное,

Софиевка,

Гавриловка.

Ситуация в Украине 1 апреля