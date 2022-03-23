ВСУ за сутки уничтожили 6 самолетов и 5 ракет – Арестович

Советник руководителя ОПУ Алексей Арестович рассказал об уничтожении техники РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Идут 28 сутки сопротивления украинского народа в активной фазе российско-украинской войны. Оккупанты понесли большие потери.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович во время брифинга.

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"В течение суток безумное небо и безумный ад обеспечили российскому агрессору Воздушные силы ВСУ", – заявил Арестович.

ВСУ за последние сутки сбили 6 самолетов противника, вертолет и 5 беспилотных летательных аппаратов. Кроме этого, украинские защитники уничтожили пять крылатых ракет. Украинские военные сбили уже 105 самолетов за время войны.

"Самолеты противника несколько суток вообще не совершили никаких действий, кроме зоны ООС и Мариуполя, где не столь мощная, в силу военных потерь, система ПВО. В течение суток состояние, положение и характер действий противника и наших сил не изменился. Идут тактические бои. Враг продолжает атаковать Мариуполь. Защитники города сопротивляются", – добавил Арестович.

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Точным снайперским выстрелом ликвидирован командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. И это пятая потеря уровня командира полка у российских оккупантов.

Так же, как Мариуполь, держатся Сумы, Харьков, Киев, Чернигов.

"Чернигов враг хочет превратить во второй Мариуполь. Там тоже нет воды, света, газоснабжения. Почти нет тепла", – добавил Арестович.

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На войне против Украины погибли уже 15 600 военных РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли около 15 600 человек. Об этом пишет Генштаб ВСУ.

Потери противника с 24.02 по 23.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 15600 человек,

танков ‒ 517 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1578 ед,

артиллерийских систем – 267 ед,

РСЗО – 80 ед,

средства ПВО – 47 ед,

самолетов – 101 ед, (по данным Воздушных сил – 105 –ред.)

–ред.) вертолетов – 124 ед,

автомобильной техники – 1008 ед,

корабли /катера – 4 ед,

цистерн с ГСМ – 70,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 42,

специальная техника – 15.

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