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ВСУ за сутки уничтожили 400 оккупантов и 8 танков – Генштаб

8 мая, 11:42
Российские оккупанты продолжают терять личный состав и военную технику в Украине

Наибольшие потери были на Новопавловском направлении / Фото: Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 400 российских оккупантов, 8 танков,28 артиллерийских систем. Кроме того, с начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 25 500 живой силы. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook опубликовал потери противника с начала широкомасштабной войны.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.05 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 25500 (+400) человек ,
  • танков ‒ 1130 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28) ед,
  • артиллерийских систем – 509 (+0) ед,
  • РСЗО – 179 (+7) ед,
  • средства ПВО – 86(+2) ед,
  • самолетов – 199 (+0) ед,
  • вертолетов – 156 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1961 (+27) ед,
  • корабли /катера – 12 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19).
  • специальная техника – ​​39 (+1).
  • крылатые ракеты – 92 (+2).

Указано, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском направлении.

Ситуация в Украине