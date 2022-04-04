ВСУ взяли под контроль границу в Сумской области

Оккупанты покидают Сумскую область / Коллаж "Сегодня"

Под контролем Вооруженных сил Украины находится государственная граница Украины в Сумской области.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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"Государственная граница Украины в Сумской области находится под контролем ВСУ!" – говорится в сообщении.

Зачистка от оккупантов на территории области

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал о восстановлении контроля над районами области. ВСУ вчера, 3 апреля, фактически вернули контроль над Конотопским районом.

По его словам, сейчас определяют, где еще могли остаться группы оккупантов. Их не взяли с собой сослуживцы во время бегства с территории области.

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