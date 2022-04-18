ВСУ 16-й раз ударили по оккупантам в Чернобаевке

Украинские защитники снова уничтожили оккупантов в Чернобаевке. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины в 16-й раз ударили по позициям российских оккупантов, расположенных в Чернобаевке Херсонской области.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на странице в Facebook.

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"Чернобаевка – 16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО противника и только что обновленных им складов с ракетными боеприпасами в Чернобаевке. Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала "Чернобаевка" таки состоялся. Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля "операцией" генерала Дворникова. Не смешно, но весело. Поздравляю", – написал Арестович.

Что известно про Чернобаевку

В Чернобаевке военный аэродром российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных.

1 апреля Вооруженные силы Украины снова накрыли российских оккупантов в Чернобаевке под Херсоном. Это уже 13-й и 14-й провал оккупантов.

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