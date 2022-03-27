ВСУ уничтожили в Харьковской области один из новейших истребителей РФ Су-34

ВСУ уничтожили СУ-34 / Фото: Коллаж: Сегодня

Мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили один из новейших истребителей вражеской армии – Су-34.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Facebook.

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"Продолжаются бои в Изюмском направлении. Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии", – говорится в сообщении.

Также он добавил, что ВСУ продолжают удерживать позиции возле Харькова, по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.

"Этой ночью продолжались обстрелы в Харькове, оккупанты наносили удары из оружия дальнего действия – около 15 раз. За ночь харьковские спасатели выезжали на пожары, вызванные обстрелами оккупантов, в Московский и Слободской районы", – отметил Синегубов.

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ВСУ ликвидировали уже 16 600 оккупантов

За прошлые сутки, 26 марта, российские войска, вторгшиеся в Украину месяц назад, потеряли, кроме личного состава, еще и много техники. Украинские военные продолжают вытеснять врага с территории нашей страны. Об этом говорится в свежей сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 16 600 человек;

танков – 582 ед.;

боевых бронированных машин ‒ 1664 ед.;

артиллерийских систем – 294 ед.,

РСЗО – 93 ед.;

средства ПВО – 52 ед.;

самолетов – 121 ед.;

вертолетов – 127 ед.;

автомобильной техники – 1144 ед.;

корабли /катера – 7 ед.;

цистерн с ГСМ – 73;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56;

специальная техника – 21;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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