ВСУ уничтожили в Харьковской области один из новейших истребителей РФ Су-34

ВСУ уничтожили СУ-34 / Фото: Коллаж: Сегодня
Мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили один из новейших истребителей вражеской армии – Су-34.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Facebook.
"Продолжаются бои в Изюмском направлении. Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии", – говорится в сообщении.
Также он добавил, что ВСУ продолжают удерживать позиции возле Харькова, по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.
"Этой ночью продолжались обстрелы в Харькове, оккупанты наносили удары из оружия дальнего действия – около 15 раз. За ночь харьковские спасатели выезжали на пожары, вызванные обстрелами оккупантов, в Московский и Слободской районы", – отметил Синегубов.
ВСУ ликвидировали уже 16 600 оккупантов
За прошлые сутки, 26 марта, российские войска, вторгшиеся в Украину месяц назад, потеряли, кроме личного состава, еще и много техники. Украинские военные продолжают вытеснять врага с территории нашей страны. Об этом говорится в свежей сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 16 600 человек;
- танков – 582 ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 1664 ед.;
- артиллерийских систем – 294 ед.,
- РСЗО – 93 ед.;
- средства ПВО – 52 ед.;
- самолетов – 121 ед.;
- вертолетов – 127 ед.;
- автомобильной техники – 1144 ед.;
- корабли /катера – 7 ед.;
- цистерн с ГСМ – 73;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 56;
- специальная техника – 21;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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