ВСУ уничтожили российский танк с экипажем с помощью Javelin (фото)

После поражения ракетой в танке сдетонировал боекомплект / Коллаж "Сегодня"

Военные из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады с помощью Javelin уничтожили боевой танк РФ Т-72. От ракетного удара также был уничтожен российский экипаж без возможности идентификации.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

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"От ракетного удара с переносного противотанкового комплекса Javelin не спасла ни активная защита, ни так называемый "мангал" (наваренная сверху решетка). После поражения ракетой в танке сдетонировал боекомплект, в результате чего его башню сорвало", – говорится в сообщении.

Уничтоженная техника российской армии. Фото: Сухопутные войска ВС Украины.

Со стороны 128-й бригады раненых или погибших нет.

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"Само наличие в ВСУ современных переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin или NLAW вызывает у россиян панику.В случае попадания ракеты в танк, БТР, БМП или другую бронированную технику в экипаж и десант, нет никаких шансов выжить", – добавили в Сухопутных войсках ВС Украины.

Уничтоженная техника российской армии. Фото: Сухопутные войска ВС Украины.

В украинских военных сейчас больше танков, чем в начале войны

Украинская армия сейчас может иметь больше танков, чем месяц назад – и все это без создания абсолютно нового танка или вытягивания какой-то старой машины из хранилища. ВСУ продолжают захватывать их в РФ.

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Между тем россияне захватили по меньшей мере 37 украинских танков – сумма, недостаточная для компенсации примерно 274 танков, которые, как полагают, были утрачены по всем причинам.

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