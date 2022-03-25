ВСУ уничтожили истребитель-бомбардировщик и 4 крылатые ракеты оккупантов

ВСУ уничтожили технику оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
24 марта российские оккупанты уменьшили авиационную активность в воздушном пространстве Украины. Но при этом они наращивают присутствие беспилотников оперативно-тактического уровня и других для ведения воздушной разведки.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
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Один БПЛА оперативно-тактического уровня поражен зенитными ракетами. Кроме того, зенитные ракетные войска Воздушных сил уничтожили один истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области и четыре крылатые ракеты.
Авиация Воздушных сил ВСУ продолжает патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов. Ударная авиация действует по наземным целям: колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям российских войск.
Россия обстреляла центр Харькова крылатыми ракетами "Калибр"
Россия обстреляла центр Харькова крылатыми ракета "Калибр", выпущенными с кораблей Черноморского флота РФ. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"У нас сегодня было 44 обстрела из артиллерии, танками, минометами и так далее. 140 раз нас обстреливали из реактивных систем залпового огня. Это мы уже называем "стабильной ситуацией". Кроме того, у нас центр Харькова вчера ночью подвергся обстрелам с применением ракет типа "Калибр", которые были выпущены с кораблей Черноморского флота Российской Федерации", – рассказал он.
По словам главы Харьковской ОВА, в области критической точкой остается город Изюм, также обстрелам подверглись Золочев и Балаклея.
"Мы стараемся довезти гуманитарную помощь до этих населенных пунктов, хотя это и остается достаточно сложной задачей, поскольку враг нам не согласовывает зеленые коридоры для доставки", – заявил Синегубов.