ВСУ уничтожили группу элитного спецназа ФСБ (фото)

В сеть попали фото одного из уничтоженных российских спецназовцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные уничтожили группу элитного спецназа ФСБ.

Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.

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"Во время проведения специальных мероприятий погибли сотрудники спецназа России, подробности не имеем права писать, но хотим почтить память воинов. Ушли из жизни хорошие люди, одни из самых ценных алмазов России, которых вытачивают годами, элита России", – говорится в сообщении одного из каналов.

Также стало известно имя одного из погибших – офицер Центра специального назначения ФСБ Илья Цуприк, позывной "Термит".

"17 июня 2022 года при выполнении служебных обязанностей погиб старший оперуполномоченный 2-го отдела Управления "А" ЦСН ФСБ России капитан Цуприк Илья Николаевич... За время прохождения службы неоднократно поощрялся руководством Управления... Имел второй разряд по альпинизму, занимался лыжным спортом, и парашютной подготовкой... Вечная память тебе, Термит!".

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Озвучены общие потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 19.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 33 600 (+250) человек ликвидировано;

танков ‒ 1468 (+3);

боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4);

артиллерийских систем – 745 (+6);

РСЗО – 235 (+2);

средств ПВО – 98 (+0);

самолетов – 216 (+0);

вертолетов – 181 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4);

крылатых ракет – 130(+1);

кораблей/катеров – 14 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн- 2523 (+10);

специальной техники – 55 (+0).

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 19 июня: враг продолжает постоянные обстрелы территории Украины по всем направлениям фронта – страдает гражданское население, с помощью железной дороги на оккупированные территории продолжается поставка оружия РФ, попытки России пробить фронт из Рубежного, чтобы окружить Северодонецк.

Ракетная атака на Киев потерпела неудачу! Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." о потерях врага по состоянию на 19 июня: за последние сутки ликвидировано 250 оккупантов, сбита крылатая ракета и уничтожены вражеские танки, бронированные машины и артиллерийские системы – наибольшие потери у врага на Запорожском и Бахмутском направлениях.