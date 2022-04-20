ВСУ уничтожили 19 оккупантов и 6 единиц техники на юге Украины

Украинские защитники разгромили технику врага / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины на южных рубежах обороны уничтожили 19 оккупантов и 6 единиц техники. А в Черноморской операционной зоне продолжается маневрирование корабельной группы вражеского флота. Так что остается угроза ракетных ударов, не исключена высадка десанта.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг" в Facebook.

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"Общие потери врага за текущие сутки на южных рубежах обороны составляют 19 рашистов и 6 единиц техники, среди которых бронированная, автомобильная и БПЛА "Орлан-10", – говорится в сообщении.

Местное население Херсонской области, находящаяся под оккупацией, продолжает акции по демонстрации своей проукраинской позиции, люди выходят на мирные митинги под украинскими флагами, демонстративно отказываются покупать и употреблять завезенные оккупантами продукты.

Тем временем оккупанты продолжают подготовку к референдуму, печатают бюллетени, распространяют агитационную продукцию, блокируют украинское вещание и связь. В домах местных активистов проводятся обыски и похищение людей. Вдоль трасс вражеские войска плотно минируют поля, лесополосы и дороги.

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На севере Херсона враг под прикрытием артиллерийского и танкового огня на 2 БТРах проводил разведку боем в сторону Днепропетровскеой области.

"Однако был остановлен огневым поражением наших подразделений, понес потери и отступил на предыдущий рубеж. При попытке вертолета Ка-52 совершить пуски на поражение, нашими подразделениями ПВО был открыт огонь, что заставило врага отстреляться неприцельно и убежать" , – говорится в сообщении.

В Николаевской области существенных изменений в позициях не было, сохраняется угроза как артиллерийских, так и ракетных ударов. В результате ракетного удара поражено здание поликлиники одного из населенных пунктов, информация о пострадавших уточняется.

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Враг продолжает разведывать украинские позиции с помощью беспилотников-разведчиков, продолжающих уничтожать силы ПВО.

Потери оккупантов

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 20 800 военных и 802 танка. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на своей странице в Facebook.

Потери российской армии:

Личный состав (безвозвратные потери) – около 20800

самолеты – 169

вертолеты – 150

танки – 802

бронетранспортеры/бронемашины – 2063

артиллерийские системы – 386

системы ПВО – 67

реактивные системы залпового огня – 132

оперативно-тактические ракетные комплексы – 4

автомобильная техника – 1495

бензовозы – 76

БПЛА оперативно-тактического уровня – 158

катера/корабли – 8

спецтехника – 27

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