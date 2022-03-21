ВСУ уничтожили 11 батальонов танков, три ударных и одну воздушную армию РФ – Арестович

ВСУ уничтожили значительное количество техники противника. Фото: коллаж "Сегодня"
Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что российские оккупанты почти потеряли возможность наступать где-либо на территории Украины и ведут лишь тактические действия, накопление резервов, которые подвергаются сокрушительным ударам наших ракетных войск, артиллерии и авиации.
Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента Украины.
В течение ночи украинские военнослужащие наносили мощные удары по противнику, добавил Арестович.
Наши войска уничтожили уже 11 батальонов танков, 34 батальона боевых бронированных машин, 5 дивизионов реактивной системы залпового огня, 17 дивизионов ствольной артиллерии, почти 5 авиаполков самолетов и 5 авиаполков вертолетов.
"Это в целом составляет три комплекта ударных российских армий как оперативно-стратегических соединений. То есть мы уничтожили три российские ударные армии и одну воздушную армию. Всего четыре армии из 10, которые есть у Российской Федерации", – подытожил Арестович.
Он также поблагодарил сотрудников ГСЧС , которые помогают людям даже под обстрелами и разбирают завалы после вражеских ударов.
Война России против Украины
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