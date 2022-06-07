ВСУ ударили по оккупантам с воздуха

Оккупанты почувствовали на себе мощь ВСУ/Фото: коллаж: "Сегодня"

На линии столкновения южного фронта ситуация остается напряженной. Оккупанты продолжают вести обстрелы.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Продолжая коварные тяжелоартиллерийские обстрелы Николаева 203 мм калибром, оккупанты стреляют по жилым кварталам, убивают горожан, разрушают гражданские здания, уничтожают автомобили.

"Между тем враг ощутил на себе 2 вертолетных удара по скоплению его сил и позициям в Херсонской области, а также 2 авиационных удара парами самолетов по складам боеприпасов в Николаевской области", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что при выполнении огневых задач наши ракетно-артиллерийские подразделения вместе с авиацией уничтожили 26 рашистов и 10 единиц вражеской техники, среди которых танк и еще 6 единиц бронированной техники, 2 автомобиля и гаубица.

"Корабельная группировка в Черном море продолжает держать наготове 2 надводных и 1 подводный носитель крылатых ракет. Также в готовности к действиям 1 большой десантный корабль", — рассказали о ситуации с кораблями РФ в Черном море.

Почему оккупанты бегут из Херсонской области?

Российские оккупанты покинули село Благодатное, которое находится в 30 километрах от Херсона. Они проводят перегруппировку. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

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"Российские войска покинули Благодатное. А оно очень близко к Херсону. Но это не паническое бегство, а манёвр. Они усилили херсонское направление, правобережную группировку", — заявил Арестович.

Он отметил, что всех российских солдат перебросили с Благодатного на другой участок Херсонской области из-за наступления ВСУ.

"Мы там конкретно поднависли над ними, и им нужно реагировать", — добавил советник главы ОП.

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