ВСУ срывают вторую наступательную операцию Путина – генерал Романенко

Генерал-лейтенант Игорь Романенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Наши военные сорвали все планы России по второй части их наступательной операции. Об этом рассказал генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале Украина 24.

По его словам, следующая неделя станет решающей и покажет, как будет дальне развиваться ситуация на фронте.

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"По итогу этих боевых действий, т.е. завершение нашей оборонной операции и срыв наступательной второй операции противника, будет определяться перспектива, которая будет касаться не только ВСУ, но и в целом нашей страны. Как известно, Путин ставил задачу по второй наступательной операции – это захватить на границах Донецкую и Луганскую области, сухопутный коридор в Крым, в Херсонскую область, часть Запорожской и еще пробить коридор на Приднестровье", – сказал Романенко.

Романенко отметил, что благодаря усилиям наших военных, они сорвали РФ все сроки, которые там ставили своим солдатам по оккупации украинских территорий.

"По задачам и по времени эта операция срывается, об этом можно судить из того, где находились войска месяц назад и сейчас. Мы видим все, что они продвинулись благодаря тому, что остается мощный потенциал. Сейчас самые жесткие бои вокруг Северодонецка, Лисичанска, Славянска, Бахмута. Учитывая эти бои, в течение недели будет видно, выдохнется ли РФ, будет ли застабилизирована ситуация или стороны перейдут к так называемой оперативной паузе, а потом к обороне", – рассказал эксперт.

Вторая фаза войны в Украине

В апреле российские военные перешли к второй фазе войны в Украине. Основные усилия они сосредоточили на востоке нашей страны.

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Американская газета The New York Times сообщает, что "битва за Донбасс" станет решающей в войне России против Украины.