ВСУ смертельно напугали десантников РФ во время штурма трассы Бахмут-Лисичанск

ВСУ отбили атаку оккупантов на Бахмутском направлении / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские десантники после провала штурма трассы Бахмут-Лисичанск лишились 12 сослуживцев, и понимая, что это для них дорога в один конец, отказываются дальше воевать на этом направлении. Об этом сообщил журналист Роман Цимбалюк на своей странице в Facebook.

"13 июня группировка воздушно-десантных войск и 1-го армейского корпуса "ДНР" предприняла попытку взятия под контроль трассы Бахмут-Лисичанск. В ходе штурмовых действий погибли 12 военнослужащих ВС РФ, еще более 16 получили ранения. После неудачного наступления личный состав, участвовавший в боевых действиях, отказывается в дальнейшем идти в атаку", – написал журналист.

Важность трассы Лисичанск-Бахмут

Трасса Лисичанск-Бахмут – это один из путей снабжения наших военных, которые находятся в Северодонецке и Лисичанске, поэтому она крайне важна.

Россияне не смогут захватить Луганщину в ближайшие дни, как считают аналитики, нам хватит сил и средств держать оборону. Однако не исключено, что для того, чтобы не попасть в окружение, – придется отойти.

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Потери оккупантов

личного состава – около 32 750 (+250) лиц ликвидировано;

лиц ликвидировано; танков ‒ 1440 (+6);

боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25);

артиллерийских систем – 722 (+1);

РСЗО – 230 (+1);

средств ПВО – 97 (+0);

самолетов – 213 (+0);

вертолетов – 179 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3);

крылатых ракет – 129 (+4);

кораблей /катеров – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12);

специальной техники – 55 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил потери врага по состоянию на 15 июня.