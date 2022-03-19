ВСУ сбили второй за день боевой вертолет оккупантов "Аллигатор": теперь на Запорожье

ВСУ уничтожили около 60 российских оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные на Запорожском направлении уничтожили вертолет КА-52 российских оккупантов.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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Как отмечается, также нанесены повреждения еще одному такому же вертолету.

"Также ликвидировано около 60 российских оккупантов и несколько единиц бронетехники врага. Вместе победим!" – указали в командовании.

Минус один "Аллигатор" оккупантов под Киевом

Министерство обороны Украины сообщило, что теперь у оккупантов меньше на один разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор".

"Сегодня в Бучанском районе подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52! Минус еще один вражеский "Аллигатор"! Вертолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер". Вместе к победе!", – говорится в сообщении.

Напомним, согласно официальным данным Минобороны Украины, по состоянию на утро 19 марта ВСУ уничтожили 95 самолетов и 115 вертолетов противника.

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