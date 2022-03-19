ВСУ сбили второй за день боевой вертолет оккупантов "Аллигатор": теперь на Запорожье

ВСУ уничтожили около 60 российских оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские военные на Запорожском направлении уничтожили вертолет КА-52 российских оккупантов.
Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Как отмечается, также нанесены повреждения еще одному такому же вертолету.
"Также ликвидировано около 60 российских оккупантов и несколько единиц бронетехники врага. Вместе победим!" – указали в командовании.
Минус один "Аллигатор" оккупантов под Киевом
Министерство обороны Украины сообщило, что теперь у оккупантов меньше на один разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор".
"Сегодня в Бучанском районе подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский боевой вертолет К-52! Минус еще один вражеский "Аллигатор"! Вертолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер". Вместе к победе!", – говорится в сообщении.
Напомним, согласно официальным данным Минобороны Украины, по состоянию на утро 19 марта ВСУ уничтожили 95 самолетов и 115 вертолетов противника.
Трофеи Украины
- Практически ежедневно наши защитники сбивают несколько вражеских летательных аппаратов. Иногда берут в плен российских летчиков. 7 марта был пойман пилот сбитого под Харьковом российского самолета. Им оказался заместитель командира авиационного полка, дислоцировавшегося в Воронеже.
- 18 марта на аэродроме в Чернобаевке, возле Херсона, силы ВСУ шестой раз подряд уничтожили авиационную технику оккупантов. Утром 19 марта в сети появились видеокадры, как по автомобильной дороге рашисты пытаются вывезти оставшиеся вертолеты в неизвестном направлении.
- В Приморско-Ахтарском районе России похоронили командира авиационного звена Сергея Волынца, который бомбил мирных граждан в Украине, Грузии и Сирии и погиб в нашей стране.