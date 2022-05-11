ВСУ сбили еще одного "Аллигатора" над Харьковской областью

Враг несет потери / Коллаж "Сегодня"

Десантники из Житомирской области сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Случилось это сегодня, 11 мая, в небе над Харьковской областью.

Об этом сообщило Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

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"Сегодня, 11 мая, в Харьковской области подразделением противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины с ПЗРК "Перун" был сбит российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины!" - говорится в сообщении.

Потери оккупантов

Общие потери с начала вторжения составили уже: 26 350 человек (прирост за сутки 350 человек – Ред.);

танки – 1187 (+17);

артиллерийские системы – 528 (+9);

РСЗО – 185;

средства ПВО – 87;

самолеты – 199;

вертолеты – 160 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10);

крылатые ракеты – 94;

корабли/катера – 12;

автомобильная техника и автоцистерны – 1997 (+17);

боевые бронированные машины – 2856 (+48);

специальная техника – 41.

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