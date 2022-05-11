ВСУ сбили еще одного "Аллигатора" над Харьковской областью

Враг несет потери / Коллаж "Сегодня"
Десантники из Житомирской области сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Случилось это сегодня, 11 мая, в небе над Харьковской областью.
Об этом сообщило Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
"Сегодня, 11 мая, в Харьковской области подразделением противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВС Украины с ПЗРК "Перун" был сбит российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52. Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины!" - говорится в сообщении.
Потери оккупантов
Общие потери с начала вторжения составили уже: 26 350 человек (прирост за сутки 350 человек – Ред.);
- танки – 1187 (+17);
- артиллерийские системы – 528 (+9);
- РСЗО – 185;
- средства ПВО – 87;
- самолеты – 199;
- вертолеты – 160 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10);
- крылатые ракеты – 94;
- корабли/катера – 12;
- автомобильная техника и автоцистерны – 1997 (+17);
- боевые бронированные машины – 2856 (+48);
- специальная техника – 41.
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