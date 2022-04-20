Прощай, "русская механика"! Десантники сбили два вражеских дрона

Сбитый беспилотник (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Подразделения ПВО ВСУ сбили два вражеских беспилотника за минувшие сутки, 19 апреля. Речь идет о моделях "Горизонт" и "Орлан".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Следует отметить, что военнослужащие зенитных ракетных подразделений Десантно-штурмовых войск продолжают виртуозно сбивать достаточно дорогостоящие средства воздушной разведки противника. В частности, цена российского БПЛА "Горизонт Эйр S-100 (производится в Ростове-на-Дону по лицензии) стартует от одного миллиона евро", – говорится в сообщении.

Воздушные силы Украины сбили дроны с помощью ЗРК Stinger и Starstreak.

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