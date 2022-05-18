ВСУ сбили 203-й самолет оккупантов – опубликовано эпическое видео

ВСУ сбили очередной самолет оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные сбили вражеский самолет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

"По данным штаба 57-й отдельной мотопехотной бригады, 18 мая 2022 года подразделением противовоздушной обороны был сбит российский военный самолет. Слава Украине! – говорится в сообщении.

Реклама

Потери врага

За последние сутки ВСУ ликвидировали 400 единиц личного состава, один самолет, 16 танков и сбили 5 крылатых ракет.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 28300 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 1251 (+16) ед.,

боевых бронированных машин ‒ 3043 (+34) ед.,

артиллерийских систем – 586 (+8) ед.,

РСЗО – 199 (+1) ед.,

средств ПВО – 91 (+1) ед.,

самолетов – 202 (+1) ед.,

вертолетов – 167 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5) ед.,

крылатых ракет – 102 (+5) ед.,

кораблей / катеров – 13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 2137 (+28) ед.,

специальной техники – 43 (+0) ед.

Огонь ведется по всей линии фронта, белорусы пока не перешли границу, а россияне наступают на Донбассе – самые свежие сводки Генштаба ВСУ смотрите в блоге Алексея Бурлакова для YouTube-канала "Украина 4.5.0".