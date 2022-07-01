ВСУ рассказали о потерях россиян во время бегства из Змеиного

Россияне потеряли кучу военной техники на острове Змеиный / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время срочной эвакуации с острова Змеиный российские оккупанты уничтожали военную технику, документацию и имущество. Вероятно, они также заминировали местность, причал и окружающие воды у острова. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Также указаны потери врага на Змеином. По уточненным данным в результате ракетно-артиллерийских ударов ВСУ уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Тор", один из маломерных катеров, прицеп, содержащий дизель-генератор, радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов. А сами россияне при отступлении взорвали транспортно-зарядную машину к ЗРК "Тор", реактивную систему залпового огня Торнадо-Г и над морем потеряли вертолет. Известно, что это был Ка-52 "Аллигатор".

Реклама

Бегство оккупантов из Змеиного

Утром 30 июня нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что российские оккупационные войска покинули остров Змеиный в Черном море.

Позже информация официально была подтверждена командованием ОК "Юг", что ночью в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции по нанесению огневых ударов ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ по острову Змеиный, противник поспешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинул остров.

Свое подтверждение дали и в Минобороны РФ. При этом они представили свой полный разгром как "жест доброй воли".

Реклама

Бегство оккупационных войск с острова Змеиный эксперты сравнивают с потоплением крейсера "Москва". Такую оценку дал военный эксперт Олег Жданов.