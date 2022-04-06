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ВСУ превратили в металлолом технику оккупантов – видео с высоты

6 апреля, 09:33
Украинские военные в боях уничтожили технику РФ – российские танки подбили и сожгли, их показали на записи

ВСУ уничтожают технику врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники уничтожили военную технику российских оккупантов. От танков и грузовиков осталась только груда металла, части их разбросаны в округе. Часть российского вооружения сгорела дотла.

Видео опубликовал Генштаб ВСУ.

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"Рассматривать сожженную и подбитую российскую технику иногда интереснее с воздуха. Продолжаем фиксировать провалы "второй армии в мире" и показывать, что с ней делают, в частности, воины 93-й ОМБр "Холодный Яр". Вместе победим!" – написали в Генштабе.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 апреля:

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  • личный состав – около 18 500 человек,
  • танки ‒ 676,
  • боевые бронированные машины ‒ 1858,
  • артиллерийские системы – 332 ед.,
  • РСЗО – 107 ед.,
  • средства ПВО – 55 ед.,
  • самолеты – 150,
  • вертолеты – 134,
  • автомобильная техника – 1322 ед.,
  • корабли /катера – 7,
  • цистерны с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 94,
  • специальная техника – 25 ед.,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Однако данные еще уточняются – подсчет усложняется из-за постоянных боевых действий.