ВСУ превратили в металлолом технику оккупантов – видео с высоты

ВСУ уничтожают технику врага / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники уничтожили военную технику российских оккупантов. От танков и грузовиков осталась только груда металла, части их разбросаны в округе. Часть российского вооружения сгорела дотла.

Видео опубликовал Генштаб ВСУ.

Реклама

"Рассматривать сожженную и подбитую российскую технику иногда интереснее с воздуха. Продолжаем фиксировать провалы "второй армии в мире" и показывать, что с ней делают, в частности, воины 93-й ОМБр "Холодный Яр". Вместе победим!" – написали в Генштабе.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 апреля:

Реклама

личный состав – около 18 500 человек,

танки ‒ 676,

боевые бронированные машины ‒ 1858,

артиллерийские системы – 332 ед.,

РСЗО – 107 ед.,

средства ПВО – 55 ед.,

самолеты – 150,

вертолеты – 134,

автомобильная техника – 1322 ед.,

корабли /катера – 7,

цистерны с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 94,

специальная техника – 25 ед.,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Однако данные еще уточняются – подсчет усложняется из-за постоянных боевых действий.