Без единой потери. ВСУ отбили у врага стратегически важное село в Киевской области

Украинские защитники отбивают наши территории у захватчиков / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины отбили у врага село Лукьяновка в Киевской области, сообщает "Сегодня".

Это село, как и другие, за которые наша армия сейчас ведет успешные бои, является важным пунктом на Киевском направлении.

Реклама

В результате боев ВСУ уничтожили около 40 оккупантов, 9 БМП и 2 танка, один танк захватили. С украинской стороны потерь нет. Подробности на видео рассказал украинский военный.

"Операция выполнена полностью с абсолютным успехом, мы выбили отсюда врага. По данным, полученным от пленного врага, здесь было около 200 россиян. Часть так и осталась тут лежать в земле, часть сбежала", — сказал он.

Военный сообщил, что украинские вооруженные силы сейчас выбивают врага и из других сел Барышевского района.

Реклама

Война в Украине