ВСУ отбили село в Запорожской области: зачистка продолжается

ВСУ освободили очередной населенный пункт / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожской области украинские Вооруженные силы освободили село Малиновка Гуляйпольского района. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Подробности рассказал глава местной громады Владимир Шиш.

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"Из пяти крупных сел, входящих в состав громады, три села полностью оккупированы вражескими войсками — Любимовка, Новозлатополь, и до сегодняшнего дня враг был и в Малиновке. В настоящее время идет зачистка нашими войсками, поэтому Малиновка освобождена", — рассказал он.

По его словам, ситуация дошла до критической из-за оккупации россиянами.

"Ситуация в громаде критическая. Оккупанты поставили кругом блокпосты и не пускают никого в села. Как следствие, есть гуманитарные проблемы — с поставкой пищи, воды, лекарств, хлеба, инсулина", — рассказал он.

Шиш отметил, что необходимо организовать гуманитарный коридор, чтобы люди, желающие, могли бы уехать. Это, в основном, больные, нуждающиеся в постоянном уходе и лечении.

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