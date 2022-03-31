ВСУ освободили от оккупантов два села возле Чернигова

Украинская армия освободила военных РФ села Слобода и Лукашевка / Коллаж "Сегодня"

Украинские Вооруженные силы освободили от российских оккупантов села Слобода и Лукашевка, которые находятся возле Чернигова.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

Реклама

"В настоящее время продолжаются мероприятия по очистке местности от минно-взрывных "подарков", оставленных россиянами, и помощи местным жителям, которые были в оккупации", – говорится в сообщении.

Россия отводит отдельные подразделения

Российские оккупанты осуществляют отвод отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей.

На Сиверском направлении противник продолжает блокировать Чернигов, а также наносить огневое поражение по гражданским и военным объектам. В направлении Броваров оккупанты пытаются удержать ранее занятые позиции и не допустить дальнейшее продвижение украинских войск.

Реклама

Ранее мы писали: