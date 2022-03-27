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ВСУ ликвидировали уже 16 600 оккупантов и уничтожили 582 танка армии РФ – Генштаб

Наталья Магдык
27 марта, 10:25
Российские военные продолжают нести огромные потери в Украине, кроме личного состава уничтожено много техники захватчиков

Генштаб обнародовал сводку о потерях оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки, 26 марта, российские войска, вторгшиеся в Украину месяц назад, потеряли кроме личного состава еще и много техники. Украинские военные продолжают вытеснять врага с территории нашей страны.

Об этом говорится в свежей сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 16 600 человек;
  • танков – 582 ед.;
  • боевых бронированных машин ‒ 1664 ед.;
  • артиллерийских систем – 294 ед.,
  • РСЗО – 93 ед.;
  • средства ПВО – 52 ед.;
  • самолетов – 121 ед.;
  • вертолетов – 127 ед.;
  • автомобильной техники – 1144 ед.;
  • корабли /катера – 7 ед.;
  • цистерн с ГСМ – 73;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 56;
  • специальная техника – 21;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Война в Украине. Ситуация на 27 марта