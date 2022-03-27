ВСУ ликвидировали уже 16 600 оккупантов и уничтожили 582 танка армии РФ – Генштаб

Генштаб обнародовал сводку о потерях оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня
За минувшие сутки, 26 марта, российские войска, вторгшиеся в Украину месяц назад, потеряли кроме личного состава еще и много техники. Украинские военные продолжают вытеснять врага с территории нашей страны.
Об этом говорится в свежей сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 16 600 человек;
- танков – 582 ед.;
- боевых бронированных машин ‒ 1664 ед.;
- артиллерийских систем – 294 ед.,
- РСЗО – 93 ед.;
- средства ПВО – 52 ед.;
- самолетов – 121 ед.;
- вертолетов – 127 ед.;
- автомобильной техники – 1144 ед.;
- корабли /катера – 7 ед.;
- цистерн с ГСМ – 73;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 56;
- специальная техника – 21;
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Война в Украине. Ситуация на 27 марта
- В Донецкой области российские военные нанесли удар из реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" по жилому сектору города Красногоровка.
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- За вчерашние сутки, 26 марта, дети пострадали в Киевской и Запорожской областях. Также военные РФ полностью разрушили 74 учебных заведения.
- В Харьковской области в боях с российскими оккупантами погиб лидер и командир добровольческого подразделения "Фрайкор" – Георгий Тарасенко.
- Российские оккупанты повредили 11 домов в Луганской области, а в Попасной из миномета расстреляли свои позиции.
- Захватчики привезли из окруженного Мариуполя детей без родителей в оккупированный Донецк. Некоторых людей везут в Россию.
- ВСУ освободили два населенных пункта в Запорожской области – села Полтавка и Малиновка.