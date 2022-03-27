ВСУ ликвидировали уже 16 600 оккупантов и уничтожили 582 танка армии РФ – Генштаб

Генштаб обнародовал сводку о потерях оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки, 26 марта, российские войска, вторгшиеся в Украину месяц назад, потеряли кроме личного состава еще и много техники. Украинские военные продолжают вытеснять врага с территории нашей страны.

Об этом говорится в свежей сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 16 600 человек;

танков – 582 ед.;

боевых бронированных машин ‒ 1664 ед.;

артиллерийских систем – 294 ед.,

РСЗО – 93 ед.;

средства ПВО – 52 ед.;

самолетов – 121 ед.;

вертолетов – 127 ед.;

автомобильной техники – 1144 ед.;

корабли /катера – 7 ед.;

цистерн с ГСМ – 73;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56;

специальная техника – 21;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Война в Украине. Ситуация на 27 марта