ВСУ ликвидировали 18500 оккупантов, потери танков и самолетов растут – Генштаб

Потери армии РФ растут / Коллаж "Сегодня"

В войне против Украины российские оккупанты потерялиоколо 18 500 человек, а также ВСУ уничтожили 1 858 бронированных машин оккупантов, 676 танков и много другой техники.

Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 апреля:

личный состав – около 18500 человек,

танки ‒ 676 ед,

боевые бронированные машины ‒ 1858 ед,

артиллерийские системы – 332 ед,

РСЗО – 107 ед,

средства ПВО – 55 ед,

самолеты – 150 ед,

вертолеты – 134 ед,

автомобильная техника – 1322 ед,

корабли /катера – 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 94.

Специальная техника – 25.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные еще уточняются. Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.

Потери армии РФ с 24 февраля по 5 апреля. Фото: Генштаб ВСУ

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Потери РФ достигли размеров армий других стран

Российская армия в Украине потеряла больше живой силы и техники, чем армии других стран мира.

Как стало известно, армия РФ за время войны в Украине потеряла 18 300 военных. Это больше, чем личный состав армий Ирландии, Словакии, Кипра, Словении.

ВСУ с 24 февраля уничтожили более 600 российских танков. Это в несколько раз больше, чем в вооружении армии Италии, Британии, Испании или Казахстана.

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Кроме того, российская армия потеряла более 140 самолетов. Это больше, чем в вооружении армии Казахстана, Польши, Беларуси или Британии.

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