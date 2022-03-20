ВСУ готовятся к атаке из Беларуси и бьют по оккупантам – Генштаб

ВСУ противостоят российским оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия во время войны против Украины продолжает нести большие потери среди высшего руководства. Тем временем украинские защитники надежно удерживают занятые рубежи. Однако в ВСУ подозревают, что оккупанты могут нанести ракетные удары высокоточным оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Потери оккупантов

Во время боев получил ранение командир 346-й отдельной бригады спецназначения из Прохладного. Также уничтожены командиры :

331-го парашютно-десантного костромского ударного полка;

"кузницы комдивов" – 247 десантно-штурмового кавказского казачьего полка из Ставрополя;

6-го гвардейского танкового краснознаменного полка из Чебаркуля.

Угроза вторжения Беларуси

В Генштабе заявили, что есть признаки подготовки ВС Беларуси к прямому вторжению в Украину. Силы обороны нашей страны готовы дать отпор вражеским войскам.

"Непосредственное привлечение белорусских войск к вооруженной агрессии РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко", – сказали в ВСУ.

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Данные по всем направлениям

На Полесском направлении враг пытается закрепиться на захваченных рубежах, ожидает прибытия резервов и готовится к наступлению на Киев. Оккупанты снова начали воздушную разведку и обстрелы позиций ВСУ из авиации и артиллерии.

враг пытается закрепиться на захваченных рубежах, ожидает прибытия резервов и готовится к наступлению на Киев. Оккупанты снова начали воздушную разведку и обстрелы позиций ВСУ из авиации и артиллерии. На Северском направлении активных наступательных действий не было. Враг продолжает перегруппировку и пытается возобновить наступление. Наши защитники уничтожили позиции оккупантов. Вражеские войска понесли потери и перешли к обороне. Сейчас они минируют территорию.

активных наступательных действий не было. Враг продолжает перегруппировку и пытается возобновить наступление. Наши защитники уничтожили позиции оккупантов. Вражеские войска понесли потери и перешли к обороне. Сейчас они минируют территорию. На Слобожанском направлении наступательных действий также не проводили. В Белгородской области у границы Украины заметили позиции мощной артиллерии. Враг все еще хочет установить контроль над Изюмом, но потерял боеспособность своих подразделений и остановился.

наступательных действий также не проводили. В Белгородской области у границы Украины заметили позиции мощной артиллерии. Враг все еще хочет установить контроль над Изюмом, но потерял боеспособность своих подразделений и остановился. На Донецком направлении оккупанты сосредоточились на штурме Рубежного, Северодонецка и Попасной. Они пытались прорвать оборону наших войск в районе Верхнеторецкого, но понесли потери. Сейчас войска РФ продолжают блокировать и обстреливать Мариуполь.

оккупанты сосредоточились на штурме Рубежного, Северодонецка и Попасной. Они пытались прорвать оборону наших войск в районе Верхнеторецкого, но понесли потери. Сейчас войска РФ продолжают блокировать и обстреливать Мариуполь. На Южнобужском наступления оккупантов не было, в отдельных направлениях враг перешел к обороне.

Сколько техники уничтожили ВСУ

Общие потери российских оккупантов составляют около почти 15 тысяч человек личного состава и почти 1500 бронированных машин. Какой еще техники лишилась РФ: