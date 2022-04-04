ВСУ атаковали российский фрегат "Адмирал Эссен" – СМИ

Украинские защитники повредили российский ракетный фрегат. Коллаж "Сегодня"

Российский фрегат проекта 11356Р получил сегодня серьезное повреждение в результате огневого удара украинских воинов.

Об этом "Думской" сообщили источники в Военно-морских силах Украины.

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На данный момент неизвестно, при каких обстоятельствах и каким оружием был поражен корабль оккупантов.

Как пишет издание, "прилетело" в борт фрегата "Адмирал Эссен". Этот корабль неоднократно выпускал ракеты по мирным украинским городам, в том числе по Одессе.

Украине нужны самолеты и ПВО

Украина нуждается в системах противовоздушной обороны, потому что Россия продолжает ракетными ударами уничтожать города и села. От постоянных бомбардировок погибают и страдают гражданские люди. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica.

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"Наибольшие наши потери сегодня – это люди. Обычные гражданские люди, погибающие и страдающие от постоянных бомбардировок, авиа- и ракетных ударов в украинских городах и селах" , – сказал Зеленский.

Он отметил, что с первых дней войны украинцы обращались к НАТО с просьбой закрыть небо от бомб и вражеских самолетов.

"Этого не произошло, к большому сожалению. Но тогда дайте нам оружие, которое сможет помочь нам самим защитить свое небо. Дайте нам самолеты, ПВО", – сказал Зеленский.

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