ВСУ 15-й раз ударили по оккупантам в Чернобаевке (видео)

Войска РФ постоянно несут поражение в этом регионе / Фото: Коллаж: Сегодня
Вооруженные силы Украины 15-й раз ударили по позициям российских оккупантов, расположенным на аэродроме Чернобаевка (Херсонская область).
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook.
Он опубликовав видео ночного удара.
"Вы будете смеяться, но… Чернобаевка-15. Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены", – написал Арестович.
Что известно про Чернобаевку
В Чернобаевке военный аэродром российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов, но он постоянно становится мишенью украинских военных.
1 апреля Вооруженные силы Украины снова накрыли российских оккупантов в Чернобаевке под Херсоном. Это уже 13-й и 14-й провал оккупантов.