"Всем пох**". Оккупант перед смертью призвал брата не ехать на войну в Украину – перехват

Оккупанты жалуются, что их убивают в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты призывают не ехать на войну в Украину. По словам одного из солдат, командованию на них безразлично и здесь за людей никого не считают.

Об этом говорится в голосовом сообщении, которое СБУ нашла в телефоне погибшего оккупанта.

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Так, солдат пытался предостеречь своего брата, что с открытым уголовным делом за дезертирство еще можно жить, а вот единственный путь вернуться с войны в Украине – поехать "грузом 200".

Для захватчика картинка "большой русской армии" оказалась совсем не радостной. По его словам, российскому командованию на них безразлично и здесь вообще за людей никого не считают.

"У нас люди, бл*, просто так умирают… Их тела даже не забирают. Если ты отбился от колонны просто, не туда свернул – всем пох*й, тебя никто искать не будет", – сказал оккупант.

"Нам дают п**ды по вине наших командиров". Оккупант пожаловался на армию РФ

Российский оккупант в разговоре по телефону пожаловался на то, что по вине командиров армии РФ гибнут солдаты. По его словам, у них нет нормальной техники. Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор российского военного, который в своем Telegram-канале опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

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- Докладывают, что все с тобой нормально.

- Та ни**я не нормально, нам нормально п**ды дали бл**ь. Помнишь, когда я, в одном месте переночевали, и я дальше ехал.

- Ну.

- Там прилетело два снаряда, там просто рас**ярено, куски мяса валяются на лобовом, там просто пиз**ц.

- Вы через два дня обратно идете?

- Да ни**я мы не идем обратно, идем перегруппироваться, короче, обновиться, бл**ь, и здесь еще какая-то ху**я будет.

- Все на самом деле меняется в лучшую сторону.

- Ты знаешь сколько трупов? Сколько раненых? Это по вине наших командиров е**анов. Просто на одном месте с одной бригады 8 трупов. Я даже не знаю, в других городах сколько умерло. В каждой бригаде по 10-15 человек. Я просто а**ел от безнадежности наших начальников.

- Все равно будь осторожен.

- А чего я могу сделать? Я ни одного украинца не видел с автоматом бл**ь… Просто тупая смерть. Сидишь и думаешь, твой снаряд или не твой.

- Я только могу молиться, чтобы с тобой было все хорошо, больше ничего.

- Молись бл**ь, чтобы эти генералы все подохли, пид**ы.

- Почему ты так о них?

- Где наша хваленая армия? Где наша техника? Вся обос***ась.

- Все говорят, что все близится к концу. Первый этап операции закончился…

- Какой этап операции, на**й? Захват Луганска типа и все бл**ь.

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