"Все в спину плевать будут" — радиоперехват разговора оккупанта

СБУ продолжает публиковать записи звонков российских военных / Фото: Коллаж: Сегодня

Очередной перехват телефонного разговора российского оккупанта со своим родственником опубликовала СБУ.

Из него понятно, что захватчики не ожидали такого сопротивления от Украины и подтверждают, что российские власти скрывают данные о погибших. В разговоре слышно, что им стыдно из-за отступления из Черниговской и Киевской областей – считают это предательством российской армии. Речь россиян традиционно поражает обилием нецензурных слов.

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"...слыхал, отводить будут войска. Чернигов, Киевская область, б**. "Е*** в рот, предали российскую армию, сейчас вообще все в спины плевать будут. А чё, не стыдно? Столько солдат погубили, нах**, и сдаться? Что там, х*ярят? Ну так и вы в ответ х*ярите?" — спрашивает мужчина российского военного.

"Ну что-то улетает, мы не знаем — долетает, нет... До нас-то долетает", — отвечает тот.

Родственник спрашивает, неужели у российской армии нет вооружения, о котором везде говорилось.

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"Да беспонтовое все", — отвечает оккупант.

"А реклама была... Твою мать, позор, б**, Вова Путин. Нах** было идти тогда? Сказали, вот это тысяча солдат российских погибших, что-то я сомневаюсь, б**. А вы там просто сидите? Чего ждете? Обратно придете, вам всю спину заплюют, скажут – фу лохи, б**, обосрались", — возмущается родственник.

"Так уже", — отвечает оккупант.

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В СБУ высказали сожаление, что оккупантам стыдно только за собственные поражения, но не перед мирными людьми, которых они убивают. Их настроения довольно показательны, отмечается в сообщении.

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