Враг запустил ракеты по Киеву, есть раненые (фото, видео) – обновлено

В Киеве были слышны взрывы / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром в Киеве прогремело несколько взрывов. Ракетные удары были нанесены по Шевченковскому району столицы. В результате обстрела есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели направляются на место. Более подробная информация – впоследствии", – написал он в Telegram-канале.

Отметим, что воздушная тревога сегодня была объявлена по всей территории Украины.

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Одну из ракет, летевших над Киевом, очевидцы сняли на видео.

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После прилетов в некоторых районах пропал свет.

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Нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела есть раненые. Также он отметил, что по предварительной информации, ракета попала в жилой дом.

Гончаренко написал, что у людей разбились окна и потрескались подоконники. В одном из домов пожар. Также он опубликовал видео. По его информации по Киеву и области выпустили 14 ракет.

Градоначальник отметил, что в двух домах Шевченковского района Киева эвакуируют жильцов после "прилета"

Советник главы МВД Геращенко сообщил, что ракета в Киеве попала в крышу 9-этажного жилого дома на Лукьяновке, и снесла несколько верхних этажей, спасатели борются с огнем. Место трагедии оцеплено полицией.

Журналистка Анна Мамонова на своей странице в Facebook сообщила, что ракета попала в тот же ЖК, что и в апреле.

"Третья ракета попала в многоэтажку восьмой этаж. Горят несколько квартир. О погибших информации в настоящее время нет. Дом, корпус жилого квартала, который находится вплотную к дому, в котором погибла журналистка Вера Гирич", – написала она. Угроза обстрелов

Советник главы ОП Алексей Арестович заявлял, что все 6 носителей крылатых ракет России выстроились в Черном море и, скорее всего, готовятся к массированному запуску ракет по территории Украины. Он предупреждал, что есть огромная вероятность того, что будет нанесен ракетный удар по Киеву.