Враг наносит удары по нескольким областям и перевозит технику из Крыма – сводка Генштаба

Генштаб обнародовал сводку событий за сутки / Фото: Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ

Идут шестьдесят восьмые сутки противостояния Украины российскому военному вторжению. В Генштабе ВСУ доложили об обстановке по всем важным направлениям.

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

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Наибольшая активность захватчиков наблюдается в Слобожанском и Донецком направлениях. В Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях враг проводит перегруппировку войск, усиливает артиллерийские подразделения и подразделения противовоздушной обороны. Пытается наладить систему материально-технического обеспечения группировки войск в этих направлениях.

Враг продолжает подготовку резервов с целью их дальнейшего опрокидывания в районы оперативного назначения на территории Украины.

Обстрелы и направления

Противник и дальше наносит ракетно-бомбовые удары по объектам в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

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На Слобожанском направлении группировки врага продолжают обстрелы города Харькова.

На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия противника по направлениям Изюм – Барвинково и Изюм – Славянск.

Для усиления группировки оккупанты перемещают в определенные районы подразделения ствольной и реактивной артиллерии.

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Враг привел понтонно-мостовую переправу через реку Северский Донец. Оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов, расположенных на незначительном удалении от государственной границы Украины с территории Российской Федерации.

В Белгородской области идет сосредоточение резервов оккупантов для ведения боевых действий в Восточной операционной зоне.

В Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на установлении полного контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная и продвижении в направлениях Лимана и Сиверска.

На Таврическом направлении проходит перегруппировка подразделений, инженерного оборудования позиций. На огневых позициях в районе населенного пункта Токмак Запорожской области развернуто подразделение ствольной артиллерии. Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районе населенного пункта Орехов.

На временно занятых территориях Запорожской области противник развернул состав горюче-смазочных материалов и пункт ремонта и восстановления поврежденной техники.

На Южнобужском направлении враг ведет боевые действия в попытках улучшить свое тактическое положение. Не оставляет попыток выйти на административную границу Херсонской области, продолжает развертывание подразделений реактивной и ствольной артиллерии для огневого поражения позиций наших войск.

Продолжается перебрасывание материальных средств с временно оккупированной территории АР Крым с использованием железной дороги Украины.

На Бессарабском направлении ситуация в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной. Противник через подконтрольные средства массовой информации продолжает распространять провокационные сообщения об усилении угрозы населению Приднестровья со стороны Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях не исключается вероятность проведения противником провокаций в районах, прилегающих к государственной границе Украины.

Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам на территории нашего государства.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли противника вовлекаются в ракетные удары по территории Украины, изолируют район ведения боевых действий и ведут разведку.

Враг продолжает уничтожать объекты гражданской инфраструктуры Украины. Наносит ракетно-бомбовые удары и артиллерийские обстрелы жилых районов города Николаева, а также населенных пунктов Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Харьковской областей.

На временно занятых территориях российские оккупанты искусственно создают и обостряют гуманитарный и экономический кризисы. В населенных пунктах наблюдается нехватка лекарства, ассортимент продуктовых магазинов ограничен, не функционируют банковские учреждения.

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