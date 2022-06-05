Враг нанес ракетный удар по Киеву утром 5 июня

Утром в Киеве работало ПВО, было слышно 4 взрыва / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве около 6 утра в Дарницком районе были слышны несколько взрывов. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня". Наблюдался густой дым в районе Дарницкого вокзала и на Позняках.

Также взрывы были слышны в Броварах и Васильковском районе. Воздушная тревога была объявлена в 5 утра.

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Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что взрывы были недалеко от города, но саму местную общину не задело.

Кличко подтвердил взрывы в Дарницком и Днепровском районах столицы. Детали обещал рассказать позже.

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Кроме Киева сегодня утром обстреляли Одессу

По некоторым данным, за ночь враг выпустил по Одесской области не менее 24 ракет. Утром мощные взрывы были отмечены практически во всем южном регионе.

А спикер Николаевской ОВА Сергей Братчук заявил, что экипажи двух украинских военных кораблей сбили сегодня очередные российские ракеты на подлете к Николаевской области.