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"Воюют хуже фашистов": оккупанты разбомбили дом 92-летней пенсионерки

Павел Заяц
31 марта, 08:59
Женщина, пережившая немецкую оккупацию, поражена действиями россиян

92-летняя Анна Евдокимова сравнила военных РФ с нацистами / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в Ирпене под Киевом разбомбили дом 92-летней пенсионерки Анны Евдокимовой, пережившей нацистскую оккупацию.

Женщина рассказала каналу "Настоящее время", что россияне воюют "хуже бандитов". Видео опубликовал Telegram-канал "Украина 24".

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"Третью войну переживаю. 92 года мне. Проработала всю жизнь, а теперь надо страдать на белом свете. Первую ночь ночевали на камнях. Это не война, это бандит натурально воюет. Натуральный бандит, всей прессе буду так говорить. Немец воевал – побомбил и пошел, и все. А мы работали сразу. А это – натуральный фашист, люди добрые. Он хуже фашистов. Бандит, что тебе надо от Украины?" – заявила пенсионерка.

В Харькове под обстрелом погиб 96-летний бывший узник концлагерей

21 марта в Харькове погиб узник нацистских концлагерей Борис Романченко. В его дом попала российская бомба.

Романченко жил в многоэтажном доме. Квартира 96-летнего мужчины и весь этаж сгорели дотла.

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Из-за постоянных обстрелов Харькова родственники смогли похоронить Бориса Романченко только на седьмой день.