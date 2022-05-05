Войска РФ хотят высадить десант в северо-западной части Черного моря

Перед тем, как высадить десант, оккупанты осуществляют разведку/Фото: Wikipedia, коллаж: "Сегодня"

В северо-западной части Черного моря существует угроза высадки десанта оккупантов. В настоящее время россияне проводят разведку с помощью беспилотника.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Реклама

Подробности

Силы обороны выполняют задачи по назначению и эффективно противодействуют врагу.

"Звуки взрывов и выстрелов, которые слышат жители прибрежных районов, могут быть соответствующим сопровождением этих мер", — отметили в ОК "Юг".

Жителей южных районов Украины призывают сохранять спокойствие и выдержку, а также:

не посещать пляжи и другие запрещенные территории,

не выходить на воду с использованием маломерных и других плавсредств,

не подвергать себя опасности

не мешать действиям ВСУ.

Оккупанты 24 раза атаковали Луганскую область

В Луганской области нашли еще пять тел людей, погибших от рук российских оккупантов. За 4 мая семь мощных артиллерийских обстрелов россияне направили на Северодонецк, еще семь – на Попаснянскую и Горскую громады, четыре – на Лисичанск.

Реклама

24 разрушительные атаки оккупанты нанесли по домам мирных жителей Луганской области. Сейчас найдены и идентифицированы тела пяти погибших. Двое из них – мужчины из Новоивановки, погибшие от российских обстрелов вечером 3 мая.

Уже утром погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, днем – мужчина из Попасной.

"Это не окончательные данные, потому что в Попасной и Горской громадах дома горят один за другим. Так, только в Горском уничтожено или повреждено не менее восьми домов, три – в Камышевахе, четыре – в Северодонецке, четыре – в Лисичанске и по меньшей мере четыре в Новодружеске. Также в Северодонецке в черте города загорелась хвойная подстилка", – рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Читайте также