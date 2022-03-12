Войну против Украины хотят продолжать только двое – глава военной разведки

Большинство российских генералов не хотят продолжать войну. Коллаж "Сегодня"

На самом деле сейчас осталось два человека, которые абсолютно прямо выступают за продолжение войны на территории Украины – российский президент Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в эфире телеканала "Украина 24".

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"Все остальные пытаются это остановить – кто-то активнее, кто-то молча, кто-то даже саботирует некоторые команды руководства. Даже генералитет РФ выступает в основном против", – рассказал Буданов.

По его словам, оккупационные войска за две недели понесли такие потери, которых у них еще никогда не было.

"Наведу интересную статистику: по состоянию на сегодняшний день (11 марта) 18 батальонов тактических групп потеряли свою боеспособность, 13 из них полностью уничтожены. То есть, 31 батальонная тактическая группа за две недели фактически потеряла боеспособность", – считает он.

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Буданов подчеркнул, "глядя на эту картину и на совокупность экономических проблем, которые начались после этого в России (человеческие потери, потери военной техники и все остальные факторы), начались большие проблемы внутри военно-политического руководства России".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Россия готова направить в Украину еще до 1000 наемников. Об этом предупредил высокопоставленный представитель западной разведки.

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Также мы информировали, что Россия вовлекает в войну против Украины наемников частных военных компаний. В частности известно, что наемники ЧВК "Лига" (ЧВК "Вагнер") уже участвуют в боевых действиях.