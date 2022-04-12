Война закончится осенью, голода не будет — прогноз эзотерика

Эзотерик рассказала, что ожидает Украину в войне с Россией / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине продлится до осени, однако уже в апреле ожидается локальное затишье. Такой прогноз сделала эзотерик Яна Эзотеричка в своем видео на YouTube.

По ее словам, серьезное ужесточение боев ожидается уже в мае, будут идти серьезные жесткие бои. Войска страны-агрессора будут постоянно продолжать атаки. По прогнозу эзотерика, перемирие будет, но конкретика в этом вопросе появится не раньше июля.

Реклама

Карты показывают смену стратегии в июне, это может означать достижение неких договоренностей и угасание активных боевых действий.

"Возможно, в июне, уже будут какие-то процессуальные действия. А в июле нас ждет мощная сильная позиция власти", — отметила эзотерик.

Окончательно смениться ход войны может лишь в августе, и уже ближе к осени Украину ждет полная победа в войне с оккупантами.

"В нумерологическом прогнозе восемь — это кармическая цифра. Август — восьмой месяц, и вероятность того, что до осени война может завершиться, очень сильная", — сообщила эзотерик.

В сентябре, судя по прогнозу, еще будут идти боевые действия, но это будут уже локальные бои за освобождение конкретных территорий. Военная угроза в Украине может оставаться и в октябре. А вот уже в ноябре все окончательно успокоиться, говорит эзотерик. По ее словам, голода в результате войны также не ожидается.

Реклама

Украина займет четкие позиции по итогу войны уже в декабре 2022 года, заключила эзотерик.

Ранее мы писали: