Война не ведется онлайн: что запрещено публиковать в соцсетях

Во время войны запрещено публиковать атаки оккупантов по Украине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В период войны есть информация, которую нельзя публиковать в соцсетях, потому что это может навредить Вооруженным силам и населению. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий обратился к украинцам с просьбой не публиковать ход военных действий и "прилетов" в соцсетях. Особенно это касается жителей приграничных населенных пунктов.

Сайт "Сегодня" собрал все, что нельзя публиковать украинцам во время войны.

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"Если вы слышите что "где-то бахкает" – это не повод сразу писать в соцсетях о направлении и характере взрывов. Война не ведется онлайн, это и ваша, в том числе, безопасность! Когда у вас "бахкает" – вы должны идти в укрытие или безопасное место", – отметил Живицкий в Telegram.

По его словам, прежде всего, нужно дождаться официальной информации от руководителей регионов или ВСУ.

Что нельзя публиковать во время тревоги и после взрыва:

Фото и видео местности, где был обстрел или упал снаряд, видео полета ракеты, момент попадания в объект, общий план местности;

Указывать адрес, координаты и подробное описание места – эта информация помогает скоординировать действия оккупантов;

Видео, на которых видно опознавательные знаки: адресные таблички, номера домов, станции метро, известные супермаркеты;

Кадры работы нашей системы ПВО ( распознать это можно за характерным взрывом, который похож на фейерверк);

Выходить из укрытия, чтобы сделать фото или видео.

В любое время запрещается:

публиковать любую информацию, фото и видео про перемещение и дислокацию украинской армии, воинских частей, территориальной обороны, блокпостов, укреплений и прочего;

публиковать непроверенную информацию о количестве погибших, пострадавших и исчезнувших украинцев;

распространять фейковые сообщения про отключение связи, необходимость менять настройки в телефонах и прочее;

публиковать непроверенные посты о помощи, сбор денег. Даже если это не мошенники – информация может быть неактуальной – вы потратите свое время, того, то хочет помочь и того, кому нужна помощь.

За такие нарушения будет уголовная ответственность, потому что это помощь врагу, даже если она непреднамеренная.

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Какое наказание предусматривается?

Наказание за распространение данных о направлении или перемещении оружия, боеприпасов на территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ, Минобороны или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, их размещении или движении, влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

За распространение информации о перемещении, движении или размещении ВСУ или военных формирований при возможности их идентифицировать на местности – наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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