Военные РФ уже ищут способы не воевать в Украине – перехват ГУР

Военные РФ ищут способы не воевать в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные ищут способы избежать участия в боевых действиях на территории Украины. Кроме того, готовность ВСУ сопротивляться для многих оккупантов стала очень неприятным сюрпризом.

Об этом свидетельствует перехват разговоров военных РФ, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны.

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В частности, двое оккупантов обсуждают разные варианты отъезда с территории Украины. По их мнению, наиболее вероятный – отказ от участия в боевых действиях:

"Максимум – дисциплинарный батальон… Максимум – полгода дадут. Но что тех полгода. Гораздо лучше, чем терпеть эту х…".

Военный РФ также жалуется на неожиданно сильную украинскую армию:

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"Думал укропы – деревня, ничего не могут. А когда сюда приехал, то подумал, что мало нам показывали, сколько они колонн разбили наших. Ездим по дорогам только ночью. Где укропы? Х… его знает".

В конце разговора оккупанты обсуждают взрывы в российском Белгороде и возможную причастность к этому ВСУ. Один из собеседников удивляется, как это возможно, ведь, по его мнению, украинская армия оцеплена "в кольце". На что получает ответ:

"В каком кольце, кто сказал такое? Были бы в кольце, не поставляли бы им оружие".

Перехваты разговоров российских военных