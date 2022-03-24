Военные РФ уничтожили три города и обстреляли почти 250 больниц – Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о разрушениях в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты повредили уже более 550 учебных заведений в Украине, а 72 совсем разрушили. Кроме этого, россияне обстреляли 246 больниц. Каждый день эта статистика растет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica.

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"Мы все отстроим, я убежден в этом. Для этого нам нужен мир. Как можно быстрее. Наша самая главная потеря – это люди. Да, разрушается инфраструктура, мосты и дороги, которые мы отстраивали в течение последних лет, жилые комплексы, новые школы, больницы… Несколько городов просто стерты с лица земли – Гостомель, Волноваха, Буча…" – сказал Зеленский.

По его словам, более 550 учебных заведений в Украине повреждены, 72 из них разрушены полностью.

"Обстреляно 246 больниц, 13 из которых разрушены совсем. Ежедневно эта статистика растет. Психологическая травма, которую получили дети и молодежь во время этой войны, отразится и на следующих поколениях украинцев. И все цивилизованные люди Европы и мира должны это понять. И сделать все, чтобы прекратить эту войну", – добавил Зеленский.

Оккупанты продолжают обстреливать города Украины

Российская армия продолжает обстреливатьмирные города Украины и гражданские объекты из запрещенного оружия. Нарушения были зафиксированы на Донбассе, а также в Киевской, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Харьковской областях и Мариуполе. Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В Авдеевке Донецкой области был нанесен удар из российской системе залпового огня "Торнадо-С" (С – "Смерч"). Система предназначена для высокоточной бомбардировки военных укреплений и фортификационных сооружений.

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В Киевской, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Харьковской областях, а также в Мариуполе оккупанты уже выпустили сотни ракет "Искандер" и "Калибр". Они были с кассетными боевыми частями для максимальной площади поражения.

В Краматорске оккупанты применили фосфорные боеприпасы. Они могут вызвать тяжелые и болезненные увечья, химические ожоги, поражения костей и костного мозга, а также спровоцировать медленную и болезненную смерть.

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