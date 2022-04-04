Военные РФ нанесли по Николаеву ракетные удары

Обстрел города произошел утром / Коллаж "Сегодня"

Несколько ракетных ударов нанесли по Николаеву российские военные сегодня утром, 4 апреля.

Об этом сообщает мэр города Александр Сенкевич.

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Специалисты собирают данные по обстрелу.

"Как обычно, прошу вас не публиковать никаких фотографий или видео до того, как это сделают официальные источники. Если хотите поделиться информацией – пишите мне в частные сообщения на Facebook", – говорится в сообщении.

В Николаеве увеличилось количество обстрелов

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что люди начинают возвращаться в город. По его словам, российские оккупанты продолжают стрелять, но им не удастся напугать людей. Соответствующее видеообращение Ким опубликовал в своем Telegram-канале.

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"У нас увеличилось количество обстрелов, каждый раз что-то стреляют, хотят нас напугать. Ничего не получится, множество людей сейчас возвращаются в город. Все в порядке, работаем. Позже будет еще лучше", – добавил Ким.

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