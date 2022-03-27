Военная из элитных войск Италии стала на защиту Киева (видео)

23-летняя итальянская летчица-истребитель Джулия Шифф. Фото: коллаж "Сегодня"

23-летняя итальянка, летчик-истребитель Джулия Шифф стала на защиту Украины против российского вторжения.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Джулия – бывший пилот Военно-воздушных сил Италии. Сейчас девушка защищает Украину от оккупантов в Киеве. С начала войны она служит в составе добровольческого Интернационального легиона территориальной обороны. В своей части она единственная женщина.

Несколько месяцев назад Джулию уволили из ВВС Италии из-за официальных жалоб по поводу моббинга и дедовщины, с которыми она столкнулась в Академии Поццуоли.

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По информации издания, мужчины-коллеги Джулии ударили ее головой о самолет, а затем били хлыстом по спине и бросили в бассейн. Якобы это является "посвящением в пилоты Италии". Несмотря на видео с камер наблюдения, суд принял сторону обидчиков и исключил Шифф из ВВС Италии. Из-за этого Джулия вынуждена была досрочно уйти из армии.

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