Верещук ответила на ультиматум РФ о сдаче Мариуполя

Верещук дала четко понять оккупантам, что Мариуполь останется украинским/Фото: коллаж: "Сегодня"
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий официально ответили на ультиматум России о сдаче Мариуполя.
На ультиматум РФ ответила вице-премьер и глава МинТОТ Ирина Верещук.
Подробности
Министерство обороны Российской Федерации обратилось с официальным письмом в Украину, где выдвигает ультиматум, чтобы украинские защитники сложили оружие и покинули Мариуполь. Только после этого они предлагают "эвакуацию мирных жителей".
"Там 8 страниц с возвращением в историю и другим бредом. Они такое же письмо направили в ООН, Международный комитет красного креста и надеялись, что международные структуры отреагируют и начнут давить на Украину. Этого не случилось. МККК и ООН понимают, что это манипуляция России, и что это взятие в заложники людей", — рассказала Верещук.
Украинская сторона требует, чтобы оккупанты немедленно открыли коридор для мирных жителей, чтобы получить возможность вывезти их из Мариуполя в Запорожье.
"Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили. Я написала: "Вы вместо того, чтобы тратить время на 8 страниц писем – откройте просто коридор. Мы сообщили ООН и МККК. Теперь ждем реакции международного сообщества. Это сознательная манипуляция и реальное взятие в заложники людей", — отметила Верещук.
Вице-премьер и глава МинТОТ возмущается, что РФ начала похищать и вывозить наших людей из Мариуполя в Россию.
"Более того, у нас есть факты, что они похищают детей из детских домов и не позволяют нам их забрать. Для понимания: 350 детей они собираются насильственно увезти в направлении России, не давая нам их забрать. Мы просим четко: дайте нам коридор и пишем, в какой интернат едем и почему. Они сразу же забирают детей в Россию. Это терроризм", — добавила Верещук.
Озвучены потери оккупантов на войне
В Генштабе ВСУ подсчитали ориентировочные боевые потери армии России с 24.02 по 20.03:
- личный состав – около 14700 человек;
- танки ‒ 476;
- боевые бронированные машины ‒ 1487;
- артиллерийские системы – 230;
- РСЗО – 74;
- средства ПВО – 44;
- самолеты – 96;
- вертолеты – 118;
- автомобильная техника – 947;
- корабли, катера – 3;
- цистерн с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;
- специальная техника – 12.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.