"Ваш президент умер": российский Telegram-канал запустил фейк о взломе новостной ленты на ТВ

Россия попыталась "убить" Владимира Зеленского на телевидении. / Фото: Коллаж: Сегодня

На украинском телеканале ICTV якобы взломали бегущую строку. Там "транслировали" сообщение о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы убит, а ВСУ должны сложить оружие.

Об этом сообщил российский telegram-канал MDK.

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Так, на опубликованном видео видно, что в прямом эфире 22 апреля в 12:36 появилось сообщение: "Ваш президент убит, сложите оружие, Киев окружен! Слава России!".

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Фото: скриншот с видео

Однако, отметим, что в YouTube-версии ICTV нет этого сообщения в бегущей строке.

Также telegram-канал "Оперативный ВСУ" сообщил, что видео "фейковое".

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"Запись сделана, скорее всего, абонентом какого-нибудь локального провайдера кабельного телевидения, который, очевидно, был взломан хакерами", – говорится в сообщении.

РФ раньше вторгалась в украинское телевидение

Отметим, что ранее уже не раз были взломы бегущей строки на украинском телевидении с начала войны. Так, были призывы "уничтожать полк "Азов".

Кроме того, 16 марта российские хакеры взломали бегущую строку в эфире "Украина 24" и запустили фейковое "заявление" президента Владимира Зеленского о капитуляции.

"Дорогие украинцы, уважаемые защитники! Быть президентом оказалось не так уж легко. Я вынужден принимать сложные решения. Сначала я решил вернуть Донбасс. Пора взглянуть в глаза. Не получилось. Стало хуже, гораздо хуже. Больше нет никакого завтра, по крайней мере, для меня. И теперь я принимаю решение проститься с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться в семьи. На этой войне не следует умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь делать то же самое", – таким было фейковое "заявление" Зеленского.

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