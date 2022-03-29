В Запорожской области военные РФ сорвали все "гуманитарные коридоры" – глава ОВА

Люди не доехали до городов назначения / Коллаж "Сегодня"

Российские военные не пропустили ни одну колону с гуманитарной помощью из Запорожья. Также из-за оккупантов украинцы не смогли выехать из Энергодара и Бердянска.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Реклама

Не дождались "зеленого коридора" около 70 автобусов и грузовиков, выехавших из Запорожья. Также не приехали в Запорожье авто из Энергодара и колонны из Бердянска.

"Переговоры продолжаются. Украинская сторона прилагает максимальные усилия для того, чтобы люди доехали до городов назначения", – говорится в сообщении.

Ситуация в городе

Украинские военные на Запорожском направлении уничтожили вертолет КА-52 российских оккупантов. Нанесены повреждения еще одному такому же вертолету.

Реклама

Полностью освобождены от российских оккупантов села Полтавка и Малиновка к востоку от города Гуляйполе в Запорожской области.

Читайте также: