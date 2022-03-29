В Запорожской области военные РФ сорвали все "гуманитарные коридоры" – глава ОВА

Люди не доехали до городов назначения / Коллаж "Сегодня"
Российские военные не пропустили ни одну колону с гуманитарной помощью из Запорожья. Также из-за оккупантов украинцы не смогли выехать из Энергодара и Бердянска.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Не дождались "зеленого коридора" около 70 автобусов и грузовиков, выехавших из Запорожья. Также не приехали в Запорожье авто из Энергодара и колонны из Бердянска.
"Переговоры продолжаются. Украинская сторона прилагает максимальные усилия для того, чтобы люди доехали до городов назначения", – говорится в сообщении.
Ситуация в городе
Украинские военные на Запорожском направлении уничтожили вертолет КА-52 российских оккупантов. Нанесены повреждения еще одному такому же вертолету.
Полностью освобождены от российских оккупантов села Полтавка и Малиновка к востоку от города Гуляйполе в Запорожской области.
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